Crespo debuta en forma oficial en el Florencio Sola

El entrenador viene trabajando con un once inicial que desde hace varios encuentros es el mismo, aunque no podrá contar con Rodrigo Arciero, que no estará en la cancha por al menos otros seis meses.

L legó el momento de la verdad para Banfield, que hoy dará inicio a su camino en el segundo semestre de la Superliga, cuando a las 19 reciba en Peña y Arenales a San Martín de San Juan, con el debut de Hernán Crespo en la banca del Taladro, lo cual genera una enorme expectativa en los hinchas y en el propio entrenador, que hará estreno absoluto en el fútbol criollo.