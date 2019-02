Cristina Pérez y Barili mantienen la incógnita

“El amor llega a todos lados. ¿Te imaginaste alguna vez algo así, estar en esa puerta”, preguntó Barili a su compañera. “No, la verdad que no”, respondió ella divertida. Con la gigantografía nuevamente de fondo, ella declamó: “Oh, Romeo, ¿dónde estás, Romeo?” La respuesta de Barili no fue muy romántica: “Colgado”, bromeó, y despertó la risa de Pérez. “Le quitó todo el romance”, se quejó. En el final del programa ambos dejaron sus mensajes aunque no aclararon si están juntos o no.

“A nosotros nos hace sentir muy pequeñitos la ilusión de los que durante estos años nos mostraron algo que nosotros no veíamos, esa ilusión de que estemos juntos. Y es verdad, hemos estado juntos, hemos atravesado juntos momentos difíciles juntos y hasta hemos atravesado crisis, como las de las parejas. Si a vos te llega el amor que nos tenemos, nos hace sentir bien”, dijo Cristina. Por lo que parece, habrá que seguir esperando.