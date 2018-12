En este marco, el enganche Brian Duarte fue uno de los que más le aportó al ensamblado de Pedro Monzón, con goles, sacrificio cuando fue necesario e impronta.

Feliz por este epílogo de semestre, Duarte manifestó, en diálogo con El Quilmeño: “Culminamos el año de la mejor manera, ganando. Una pena no haber podido entrar a la Copa Argentina, pero nos quedamos con algo importante que fue ubicarnos cerca del líder en la C (Deportivo Armenio) y dentro del grupo de Reducido. Más no se puede pedir”.

El “Chapa” admitió que el Mate tuvo que atravesar situaciones ajenas a lo deportivo que lo obligaron a tomar envión y valor, entonces dijo: “Somos un grupo muy fuerte y le pusimos el pecho a todas las adversidades que pasamos. Tanto dentro como fuera de la cancha quedó demostrado, así que con todo ello estamos para pelear el campeonato”.

Más allá de los objetivos, Duarte formó su escala de prioridades: “En 2019 le apuntaremos al Reducido y si estamos para más, vamos por el primer ascenso. Eso se verá con el tiempo”.