Día del Cine Nacional: 5 películas argentinas que tenés que ver

El film original estaba dividido en 15 cuadros de los cuales se conservan solo 9, cada uno de ellos precedido por un cartel. Allí se relatan los acontecimientos del 25 de Mayo de 1810 y los sucesos de los días anteriores.

En POPULAR seleccionamos siete películas que dejan muy bien parado al cine argentino. Desde clásicos de la década del 50 a nuevas búsquedas visuales, pasando por el fútbol femenino o los superhéroes.

1. Una sobre la Dictadura: "La Larga Noche de Francisco Sanctis" | Andrea Testa, Francisco Márquez | 2016

Esta ópera prima aborda un lugar poco revisitado en lo que se refiere a películas ambientadas en la dictadura cívico militar: el costumbrismo de la clase media que dejó los ideales atrás, para centrarse en el trabajo y la familia. Y lo hace con la fuerza del fuera de campo. No vemos militares, no vemos falcons verdes, pero están, se sienten en los encuadres, en las calles oscuras de esa ciudad silenciosa, solitaria. Pero lo más interesante es cómo viven la violencia los personajes. No desde la faceta física, la forma más utilizada a la hora de graficar está época, sino desde lo psicológico, el miedo está en los rostros, en la tensión de las miradas. “Un beso y una flor” de Nino Bravo, tema que se escucha durante la película, adquiere niveles tétricos.

2. Una del Nuevo Cine Cordobés: "De Caravana" | Rosendo Ruiz | 2010

¿Hay un cine cordobés? Sí, podría decirse. El “inicio del NCC” se ubicaría en noviembre de 2011, cuando se estrenaron "De Caravana", "Hipólito" (Teodoro Ciampagna) y "El Invierno de los Raros" (Rodrigo Guerrero). El cine nacional es particularmente unitario, ya que se conocen pocas películas realizadas fuera de Buenos Aires, películas con las mirada propia del lugar donde transcurre la historia. Eso hacen estas tres películas: narrar de las particularidades concretas que tiene la provincia de Córdoba. En "De Caravana" el protagonista, que pertenece a la clase alta, se sumerge en el mundo popular del cuarteto con la intención de sacarle fotos a La Mona, para la tapa de su nuevo álbum. Diferencia de clases, cabarets, secuestros, dealers, géneros que se entremezclan. Todo enmarcado en la historia de amor entre Juanjo, el fotógrafo cheto y Sara, la fanática de La Mona. "De Caravana" obtuvo el premio del público en el Festival Internacional de Mar del Plata, en el que hacía 25 años que no ganaba una película argentina.

3. Una de cine negro: "Rosaura a las Diez" | Mario Soffici | 1958

Es considerada por muchos como la mejor película de la historia del cine nacional. Como siempre, estás afirmaciones tienen adeptos y disidentes. Lo que no deja lugar a dudas es que estamos ante un clásico del cine negro. Un film que bien podría ser de Hitchcock, si el director inglés hubiera nacido en Buenos Aires, en la época del arrabal y los conventillos. Mario Sofici realiza una película muy especial, adictiva. Los recursos de montaje y fotografía acompañan un preciso guión (basado en la novela de Marco Denevi) que juega con los personajes y espectadores, equilibrando el costumbrismo y el melodrama con el thriller. "Todo comenzó unos seis meses antes, aquella mañana en que el cartero trajo un sobre rosa con un detestable perfume a violetas".

4. Una pequeña gran joya: "Los Tallos Amargos" | Fernando Ayala | 1956

La película narra un crimen perfecto y los remordimientos de quien lo comete. Pero, ¿por qué es una joya? Porque tiene una de las bellezas más oscuras de la historia de nuestro cine. Esto lo logró Ricardo Younis, director de fotografía chileno que realizó toda su carrera en la Argentina. En el año 2000, la revista American Cinematographer, una de las más respetadas en materia de fotografía de cine, realizó una encuesta que reconoció a "Los Tallos Amargos" como uno de los mejores trabajos de fotografía cinematográfica de la historia, ubicándola en el puesto Nº 49. El único film latinoamericano incluido. Younis fue discípulo de Gregg Toland, quien fue considerado por la misma encuesta como autor de la mejor fotografía cinematográfica de la historia por "Citizen Kane".

El sueño de Alfredo Gasper es un resumen de lo grandiosa que es esta película:

¿La música? De Piazzolla.

5. Una de superhéroes: "Kryptonita" | Nicanor Loreti | 2015

En esta época, donde no hay día que uno abra un portal de noticias y algo sobre el universo de Marvel (o DC) sea la nota del día en cuanto a cine se refiere, aprovechamos para recordar que en Argentina tenemos nuestra película de superhéroes: "Kryptonita". Llevando la estética del comic al conurbano bonaerense, el film construye un origen argento para Superman, La Mujer Maravilla, Batman, Linterna Verde y Flash. Lautaro Delgado y Diego Cremonesi, como Wonder Woman y Flash respectivamente, desarrollan los personajes mas interesantes del relato. El primero como una melancólica, dulce y guerrera travesti, y el segundo, como un misterioso guía (conduce la trama) que demuestra gesto a gesto todo el aguante del barro y la miseria.