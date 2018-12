Daer calificó de “tremenda” la recesión

“Estamos en una tremenda recesión. Por las fiestas de fin de año estamos en fecha de consumo, pero existe una tristeza muy grande que se refleja en la caída permanente en el consumo de la canasta familiar”, manifestó Daer.

“La situación está mal, no hay consumo, los salarios son bajos, Pyme que cierra no vuelve a abrir y deja en la calle trabajadores que no vuelven al mercado”, añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio AM530.

El sindicalista aseguró que son muy pocas las empresas grandes y que la mayoría son pequeñas pero se encuentran al borde del colapso debido a que no existen “políticas activas por parte del gobierno de expansión monetaria para que exista consumo”.

Por otra parte al ser consultado sobre la labor de la Central General de Trabajadores (CGT) durante los últimos tres años, Daer consideró que la tarea de la central sindical permitió impedir la reforma de la ley de contrato de trabajo.