Dalma también prendió las alarmas por la serie del Diez

La actriz reiteró el malestar porque la producción no se comunicó con su mamá. Y les dijo a sus colegas “que cada uno se haga cargo”, en aparente referencia al presunto arrepentimiento de una integrante del elenco.

L a serie que repasará la vida de Diego Maradona aún no se empezó a filmar pero ya tiene más polémicas que capítulos. Es que apenas se conoció que la productora Amazon estaba armando la serie, Claudia Villafañe salió a tratar de averiguar de que manera la retrataban a ella y al parecer no le gustó nada y por eso decidió iniciarle juicio a la productora. Pero las polémicas no quedan solamente en Claudia, ya que ahora quien salió a hablar fue Dalma, la hija mayor de la pareja, quien sin nombrarlas hizo referencia a las actrices que se pondrán en la piel de su madre (Julieta Cardinali, Laura Esquivel). “Sabrán las actrices que filman la serie de mi papá que nunca nadie se comunicó con mi mamá, y que hace unos días nadie del proyecto se presentó a la mediación que ella pidió’. Luego Dalma se rectificó y no responsabilizó directamente a las actrices, porque consideraba que se trataba de trabajo: “‘No hago responsables a las actrices de nada porque es trabajo, pero digamos las cosas cómo son. Manejémonos con la verdad y que cada uno se haga cargo de lo suyo. Que yo no sabía, que me dijeron otra cosa...’; escribió Dalma en clara alusión a que después de haber aceptado el trabajo, se disculpan.