Darthés evalúa si se presenta en Managua

El lunes los tribunales de Nicaragua arrancan con la actividad judicial y la intención de Darthés, en principio, es enviar a sus abogados a Nicaragua y de ahí evaluar la situación si él mismo se presenta en persona. Burlando insistió en que Darthés tiene derecho a una defensa: “Me molesta la hipocresía de los medios y de la gente porque públicamente dicen una cosa y cuando se solidarizan conmigo dicen otra”.

Sobre la situación de Darthés, el abogado contó que se le hace imposible vivir en el país: “A mí no me gusta vivir en un país donde no se respeten las leyes. A Darthés ya lo condenaron sin juicio previo. Peor aun, es un muerto civil. La sociedad puede opinar de una u otra manera, el problema es la información tendenciosa”, contó al ciclo de Net TV.