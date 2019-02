Dátolo está satisfecho con el rendimiento de Banfield

Uno de los pilares del plantel resaltó las virtudes al mando de Hernán Crespo, pues se pudo complicar al vigente campeón de la Copa Libertadores. “Estuvimos a la altura del encuentro”, comentó.

C on once jugadores surgidos de las inferiores y un planteo osado, Banfield viene de igualar contra River 1 a 1 en el Florencio Sola y durante el trámite llegó a complicar más de la cuenta el nivel del Millonario, producto de una estrategia inteligente del entrenador Hernán Crespo.