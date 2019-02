De la puntualidad de uno a las bromas y buena onda

Pero, hay que reconocerlo, en la charla el buen humor estuvo siempre presente. Consultados por las virtudes del equipo rival, Licha López no dudó en arrancar carcajadas enfatizando: “Lo mejor de Independiente es el gran arquero que tiene”; aunque el CEO de Cabify no se quedó atrás y deslizó: “Y el sponsor”.

En el encuentro del próximo sábado es seguro que Martín Campaña y Lisandro López tendrán algún mano a mano, e incluso se puede pensar que el árbitro Néstor Pitana tenga que aplicar el código penal. Al respecto, el uruguayo Campaña recordó: “Licha ya me pateó dos penales y me los hizo. Vamos a pensar para dónde tirarnos”. Y remató como para no ser menos que el delantero de Racing y también llevarse risas: “Igual esperemos que no haya”. Hubo bromas en las fotos comunes y muy buena onda entre ambos. Eso sí, en el clásico será difícil volver a verlos tan distendidos.