Del Potro, “consciente del proceso que voy a vivir”

Con golpes duros y más trabajo de lo habitual, Juan Martín del Potro logró vencer a Nishioka en su primer encuentro del año y ahora llega como rival una joven amenaza como lo es el local Reilly Opelka, que viene de ganar en Nueva York y desplazó a Isner como el jugador estadounidense más alto de la ATP y tiene un saque demoledor.

Luego del partido, el tandilense alertó alertó sobre las condiciones en la que terminó el juego, sobre todo con algunas dolencias en una de sus rodillas y el desgaste que implica volver a la actividad oficial tras más de 120 días. “La prioridad es poder caminar, correr e ir a de a poco para hacer un proceso de pasos firmes. Estaba bueno tomar ritmo, pero el desgaste que tuve, corriendo tanto, para una primera rueda después de ciento y pico de días... Era difícil. Pero me quedo con haber ganado”, expresó Juan Martín del Potro luego del partido.

Luego agregó: “Soy consciente del proceso que voy a vivir. No me siento tan bien y muchas veces hay que priorizar la salud. Ojalá en el próximo partido esté un poco mejor, y si no lo estoy, ir con pasos seguros, porque para mí el año recién arranca y quiero estar cuidado y con confianza en que puedo hacerlo bien”.

Del Potro, que ya conoce la victoria en este escenario de Delray Beacha -fue campeón en 2011- no tuvo un primer set cómodo ante el japonés Nishioka, pues se encontró a un rival concentrado que aguantó hasta el octavo juego, en el que el número cuatro del ránking mundial logró arrebatarle el servicio para ponerse 5-3 y con su saque llevarse el set.

En la segunda manga, el jugador japonés (72 en el ranking) no dio por perdido el partido hasta el último punto. Del Potro, primer favorito del torneo, rompió el servicio de Nishioka en el quinto juego, quien volvió a tablas en el sexto. Con el 6-5 a favor, La Torre de Tandil tomó las riendas del juego y se hizo con la victoria en el segundo punto de partido del que dispuso.

El tenista tandilense jugará en segunda ronda frente al estadounidense Reilly Opelka, flamante campeón del Open de Nueva York, que ganó a su compatriota Tennys Sandgren por 6-4 y 6-0.