Boca va a La Plata en un choque clave por la clasificación a la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Enfrentará a Estudiantes por la 14º fecha del Torneo Clausura. El DT Claudio Úbeda no podrá contar con Leandro Paredes, ni con Rodrigo Battaglia. Eduardo Domínguez cumplirá 150 partidos como entrenador del Pincha.
Boca tendrá este domingo un choque decisivo en La Plata. Allí, enfrentará desde las 16 a Estudiantes por la 14º fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El choque resultará clave para los Xeneizes en su objetivo de llegar a los playoffs del campeonato y acercarse a la Copa Libertadores 2026.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de viene de ganarle 3-1 a Barracas Central, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco del partido pendiente de la 12º fecha, postergado por el fallecimiento del DT Miguel Ángel Russo. La victoria le dio tres puntos trascendentales y lo dejó en el quinto lugar de grupo, a tres unidades del líder Unión.
Para este partido ante Estudiantes, el exayudante de campo de Russo tendrá dos bajas sensibles en el mediocampo: el referente y campeón del mundo Leandro Paredes, que llegó a la quinta amarilla ante Barracas Central, y Rodrigo Battaglia, que continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Ambos futbolistas serán reemplazados por Milton Delgado y Tomás Belmonte.
Asimismo, Úbeda le dará la chance de mostrarse como titular a Exequiel Zeballos, que tuvo buenos ingresos desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos. El Changuito reemplazará al chileno Williams Alarcón.
Por su parte, el equipo que dirige Eduardo Domínguez disputó su último encuentro hace dos semanas, cuando, en condición de local, venció 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la 13º fecha del Torneo Clausura.
En el choque contra Boca, el DT cumplirá 150 partido al mando del Pincha y repetirá el mismo equipo que venció al ´Lobo´ en el clásico de la capital bonaerense. Desde su estreno el 12 de marzo de 2023, en el triunfo contra Huracán, Domínguez consiguió 65 victorias, 45 empates y 39 derrotas. Con Estudiantes sumó tres títuls: la Copa Argentina 2023, y de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Ariel Penel.
Horario: 16.
TV: TNT Sports.