Comenzó la Sprint del Gran Premio de Qatar: Franco Colapinto largó desde boxes

Colapinto salió desde la calle de boxes por cambios en la suspensión delantera. Ayer, el piloto nacido en Pilar dio una vuelta con su Williams y había terminado 14º en su primer giro, pero con el correr de los minutos y su ingreso a los boxes, quedó en el último puesto.

Junto con Colapinto, 'Checo' Pérez también partió desde boxes.

Los primeros eliminados en la Q1, además de Colapinto, fueron 'Checo' Pérez (Red Bull Racing), Yuki Tsunoda (RB), Esteban Ocon (Alpine) y Zhou Guanyu (Kick Sauber). Ya en la Q2, los que dejaron la competencia fueron: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Kick Sauber), Lance Stroll (Aston Martin) y Kevin Magnussen (Haas).

Mientras que el británico Lando Norris (McLaren) obtuvo el primer puesto, su compatriota George Russel (Mercedes) en segundo lugar y el australiano Oscar Piastri (McLaren) completó el podio.

Después de las pruebas de clasificación para la Sprint, Colapinto se mostró disconforme con el rendimiento del Williams. "No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada", explicó.

“Tengo mucha ida de trompa en curva lenta, en curva de media velocidad, cuando le pido acelerar adelante empieza a patinar y voy muy de trompa. Nos está costando meter velocidad en las curvas, meter buena mínima que acá es muy importante porque hay curvas muy largas. Nos está costando mucho tener una mínima alta", continuó el argentino en su análisis.

Ufff, el casco de Colapinto para Qatar.

Y agregó: "Un poco complicado por ahora el fin de semana. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente por ahora complicado”.

La Sprint puede verse por Fox Sports y la plataforma de streaming Disney +. Y a partir de las 15 se desarrollarán las pruebas de clasificación para el Gran Premio del domingo.