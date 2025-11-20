Copa Davis: Tomás Etcheverry suma el primer punto para Argentina

El argentino, número 60 del mundo, puso la primera piedra de Argentina para volver a unas semifinales que no pisa desde 2016, el mismo año en el que ganó su primera Davis. Superó en dos sets al 84 del mundo en el duelo de segundos espadas de la eliminatoria.

Lo hizo tirando de orgullo Etcheverry, remontando el 4-2 en contra que le infligió Struff con un 'break' que bien pudieron ser dos. Sobrevivió el argentino salvando tres bolas de rotura, momento en el que cambió por completo su partido.

Embed ¡Cabeza y corazón, Argentina!



Tomás Etcheverry, a puro saque: ¡metió 7 aces consecutivos!



El platense le dio el 1-0 a su país. ¡Grande!#CopaDavis l @AATenis @tometcheverry pic.twitter.com/EkR98F9hfA — Copa Davis (@CopaDavis) November 20, 2025

Sumó tres juegos seguidos, devolvió el 'break' y condujo el envite a un 'tie-break' en el que volvió a comenzar cediendo su saque, pero su reacción fue inmediata. Quebró dos seguidos de Struff y, con 4-1, encarriló la manga para, en la segunda bola de set, ganar el partido.

La competitividad de Etcheverry fue la verdadera ganadora. Volvió a estar contra las cuerdas nada más comenzar el segundo set, pero salvó tres bolas de rotura para colocar el empate a uno en el marcador.

El partido volvió a llegar al inevitable desempate porque Struff no encontró argumentos para superar a Etcheverry, agigantado. En el 'tie-break', el argentino salvó una bola de set y aprovechó su segunda oportunidad de cerrar el duelo y regalar a Argentina su primer punto de la eliminatoria.

Con autoridad, Etcheverry dejó en manos de Cerúndolo el pase a semifinales. Se medirá a Zverev. En caso de victoria germana, se disputarán los dobles. En el horizonte espera España en semifinales, ganadora de su duelo ante República Checa