Di María y un mensaje que anticipa su despedida del PSG

El rosarino no renovará en el París Saint Germain (PSG), donde estuvo siete años y ganó 19 títulos, aunque no pudo sacarse la espina de levantar en París la deseada Champions League.

Durante esta semana, aparecieron homenajes a Di María en las calles de París y en la previa del partido de mañana ante Metz, en el final de la temporada, el rosarino compartió en sus redes una foto con todo el plantel del PSG y la leyenda "Gracias".

"Mañana hay varios eventos previstos en el partido. Ángel me parece un gradísimo jugador, con una trayectoria increíble. Que lógicamente en siete años en el PSG hizo grandísimas cosas, uno de los mejores jugadores que han vestido esta camiseta. Aunque yo tenga información, no me corresponde hacer declaraciones", dijo el técnico argentino del PSG, Mauricio Pochettino, en conferencia de prensa.

En cuanto al futuro de Fideo, desde Italia crecen las versiones sobre un interés de la Juventus, teniendo en cuenta el alejamiento del argentino Paulo Dybala.

De esta manera, Di María tendrá mañana un partido especial con la camiseta del PSG y luego del mismo empezará a definir los próximos pasos de su carrera, que como punto fijo tiene el Mundial de Qatar.