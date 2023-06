El argentino Etcheverry se clasificó a la tercera ronda de Roland Garros

Etcheverry, ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, doblegó a De Miñaur (19) en dos horas y 45 minutos de juego, redondeando su mejor actuación en un Grand Slam.

El platense de 23 años jugará en la tercera ronda frente al croata Borna Coric (16), quien eliminó al cordobés Pedro Cachín (64) por 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 y 6-4, luego de cuatro horas y 24 minutos.

Embed Etcheverry outclassed De Minaur in straight sets #RolandGarros pic.twitter.com/iZrqmCPiST — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2023

El único antecedente entre Etcheverry y Coric fue el año pasado en el Challenger italiano de Perugia con el triunfo del argentino en los cuartos de final por 6-4 y 6-3.

El platense había debutado en Roland Garros con una victoria sobre el británico Jack Draper (55) y con su éxito ante De Miñaur se transformó en el segundo argentino en la tercera ronda, luego de que lo lograra el miércoles Diego Schwartzman (95).

"Es una sensación increíble Me preparé para esto, lo vine a buscar y creo que jugué un gran partido", comentó el platense.

Y agregó: "Me costó cerrar el el segundo set, pero haber ganado ese tie break me dio la confianza necesaria, luego me solté y jugué mejor".

La actividad del resto de los argentinos

Los otros representantes argentinos que jugarán este jueves por la segunda ronda serán: Francisco Cerúndolo, Genaro Olivieri, Guido Pella y Thiago Tirante.

Cerúndolo (23) jugará ante el alemán Yannick Hanfmann (65); Olivieri (231) frente al italiano Andrea Vavassori (148); Pella (423) ante el brasileño Thiago Seyboth Wild (172) y Tiirante (153) lo hará frente al chino Zhizhen Zhang (71).