“Hola, pa. Te quería mandar un feliz cumpleaños. Pasala lindo. Te amo. Aunque esté esta cuarentena, pasala bien en tu casa. Cuidate. No salgas. Ojalá pueda verte pronto. Te amo. Feliz cumple”, le escribió Benja a su papá. Esta frase ahora se encuentra en un álbum de fotos en el que Sofía Calzetti, actual pareja del crack, reunió distintas imágenes y palabras afectivas de los familiares del ex Independiente.

El comentario polémico y desafortunado que desató una ola de críticas en las redes sociales había llegado horas después que Gianinna se mostrara ofuscada en sus cuentas de Instagram porque el futbolista (y su entorno) no habrían invitado al pequeño, de 11 años, a la celebración de cumpleaños que se realizó a través de una videoconferencia.

“Primero de junio. Día donde… ¿cómo lo puedo decir? Donde se caen las caretas”, dijo la hija del Diez en una historia de Instagram. Además esa publicación tenía un texto muy claro dirigido a su ex pareja: “Reitero: ¡decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”.

Tratando de dejar estas polémicas atrás, lo que queda claro es que el futbolista puede ser un tanto indiferente pero sobre todo es muy perezoso para la lectura. ¡Largá el joystick, Kun!

Aguero reveló cuál fue el "largo" mensaje de Benja

