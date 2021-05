El "Kun" Agüero deja Twitch por la Selección Argentina

"Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben, prefiero estar en Argentina enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando. Prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos", dijo el futuro delantero del Barcelona.

image.png El Kun Aguero, una estrella de Twich

El delantero afrontará el sábado la final de la Champions League ante Chelsea, en Portugal, y luego viajará para la doble fecha de Eliminatorias con la Selección Argentina. Agüero recalcó que se enfocará de lleno en el elenco albiceleste y, pese a tener momentos libres, indicó que no realizará streamings debido a que muchos todavía lo critican y no quiere "dar argumentos".

"Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, nos van a sacudir. Hoy se suben todos al caballito del récord. Hoy es Qué grande el Kun, increíble lo que hizo. Pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué", señaló el Kun.

El último stream del "Kun" Agüero