España no pudo con el muro de Marruecos y juegan alargue

El argentino Fernando Rapallini es el árbitro designado del partido, que será transmitido en vivo por TV Pública y DirecTV Sports.

España se clasificó como segunda del Grupo E con 4 puntos, producto de un triunfo (7-0 vs. Costa Rica), un empate (1-1 vs. Alemania) y una derrota (1-2 vs. Japón). A pesar del arranque arrollador, la diferencia de gol fue la que terminó salvando a la Furia Roja, que no quiere volver a pasar sobresaltos inesperados para meterse en cuartos de final.

Luis Enrique no quedó conforme con el último partido, por lo que no se descartan cambios; uno de ellos podría ser la salida de César Azpilicueta, aunque por tema físico (tiene una molestia en el gemelo).

Marruecos clasificó como primero del Grupo F con 7 puntos, producto de dos victorias (2-0 vs. Bélgica y 2-1 vs. Canadá) y una igualdad (0-0 vs. Croacia). El conjunto africano fue una de las sorpresas en la fase de grupos y quiere seguir haciendo historia en Qatar: nunca superó los octavos. Escoltados por su arquero Bounou, Achraf Hakimi y Hakim Ziyech, los marroquíes van por todo.

El ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final contra el vencedor del duelo entre Portugal y Suiza.