Faustino Oro está a un paso de ser el Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia

El martes había sufrido su primera derrota en el torneo al caer frente al ruso Ivan Rozum, pero este miércoles mostró carácter. En la séptima ronda, con piezas negras, superó al indio Lad Mandar tras una partida sólida y precisa que le permitió recuperar confianza y sumar un punto clave en la tabla.

Más tarde, en la octava ronda, afrontó un desafío mayor: con blancas derrotó al Maestro Internacional azerí Shiroghlan Talibov luego de una intensa partida de 60 movimientos. Fue un duelo estratégico y exigente que terminó inclinando a su favor para consolidar una jornada perfecta y quedar con 5,5 puntos en ocho presentaciones, producto de cuatro victorias, tres empates y una derrota.

A falta de una ronda, el líder es el ruso Ian Nepomniachtchi, pero todas las miradas están puestas en el argentino. Este jueves, desde las 6 de la mañana, enfrentará al también ruso Aleksey Grebnev en la novena y última ronda. Si le gana conseguirá la norma y podría superar el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días. El argentino, nacido el 14 de octubre de 2013, tiene la chance de lograrlo con seis días menos y escribir una página histórica para el ajedrez mundial y el deporte argentino.