Fórmula 1: Franco Colapinto largará desde la 16º posición en el GP de México

Colapinto viene de realizar una floja clasificación, en la que no pudo superar el primer corte. Por eso, largará desde el fondo de la grilla y deberá realizar una carrera prácticamente perfecta si quiere sumar puntos, tal como lo hizo el fin de semana pasado en Estados Unidos.

Esta será la quinto carrera en la Fórmula 1 para Colapinto, que ya disputó el GP de Italia, Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, corriendo en esta última además la Sprint race. Sus mejores resultados fueron en Azerbaiyán y Estados Unidos, donde terminó octavo y décimo, respectivamente, y logró sumar puntos.

Por su parte, su compañero de equipo en Williams, Alexander Albon, tuvo una buena clasificación y partirá desde el noveno lugar. El tailandés buscará dejar atrás los malos resultados en Singapur y Estados Unidos, para volver a sumar puntos en el campeonato.

En lo que respecta a los primeros puesto, el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari)) comenzará la carrera desde la pole position. Atrás suyo habrá una entretenida batalla entre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren), quienes pelean por el campeonato.

En el cuarto lugar estará el monegasco Charles Leclerc, quien buscará un buen resultado que le permita seguir con chances (aunque mínimas), de dar batalla por el título.

El Gran Premio de México será televisado por Fox Sports y transmitido a través de la plataforma de streaming Disney + Premium. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras. También se puede acceder a F1TV, el servicio que ofrece la Fórmula 1 y que cuesta US$7,99 por mes o US$70 el pack anual.

Una de las mejores escuderías le habría ofrecido contrato a Colapinto

Colapinto tuvo una gran aparición en la Fórmula 1 y esto habría generado el interés de una de las mejores escuderías, que le habría ofrecido un contrato para contar con sus servicios en el 2025.

Según detalló Sky Sports Italia, Red Bull le habría realizado una propuesta a Colapinto. Se trata de las escudería en la que corre el neerlandés Max Verstappen, tres veces campeón de la categoría y que se encamina a una cuarta coronación.

Sin embargo, Colapinto no desembarcaría directamente en Red Bull, sino en su segunda marca, Racing Bulls.

Helmut Marko, jefe de la escudería Red Bull, habló al respecto y dijo que “el problema con Colapinto es que tiene un contrato a largo plazo con Williams. El jefe James Vowles está considerando un préstamo, pero eso no es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro”.

Por su parte, James Vowles, jefe de Williams, fue consultado sobre esta posible llegada de Colapinto a Red Bull y explicó que “si estás en una negociación sensible no dicen nada públicamente. No puedo realmente responder a eso”.

Para que se dé el desembarco del argentino en este equipo, Red Bull debería prescindir del mexicano Sergio Pérez, quien viene realizando una muy floja temporada. De esta manera, “Checo” sería reemplazado por el neozelandés Liam Lawson. Esto dejaría una vacante en Racing Bulls, que quedaría conformado por Yuki Tsunoda y por Franco Colapinto en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Si bien el argentino afronta la parte final de la temporada en Williams, no podría continuar en este equipo (al menos en la Fórmula 1) en el 2025, ya que tienen confirmados al tailandés Alexander Albon y al español Carlos Sainz Jr.