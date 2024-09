Franco Colapinto comenzó a correr su primer Gran Premio de Fórmula 1

A bordo de un Williams, Colapinto cumplió con todos los pasos previos: tres sesiones de entrenamiento en las que logró una muy buena performance llegando a ubicarse 9° entre los 20 anotados y quedando en el puesto 18 en la clasificación, que podría incluso haber sido algo mejor de no haber mediado ese error en la última vuelta de la Qualifying 1.

"No estoy contento con el resultado final, porque sé que teníamos para más y cometí un error en la última vuelta que me costó pasar a la Q2", reconoció Colapinto, luego de las pruebas de clasificación. "Es una pena porque estaba en un buen ritmo, cerca de Alex (Albon). Sentía que había potencial y me queda un poco de sabor amargo por eso. Tengo muy pocas vueltas en un F1 y voy progresando de a poco. Hay que trabajar en el ritmo de carrera, debo mejorar en eso para la competencia", agregó.

Se trata la 16ta carrera de la temporada de la F1 y la primera fila tuvo al inglés Lando Norris (McLaren) y a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri (McLaren). Esta competencia marca, además, la vuelta de un argentino a un GP de esta categoría después de 23 años. El último fue Gastón Mazzacane en 2001.

colapintocasco.jpg El casco con el que Franco Colapinto correrá su primer Gran Premio de Fórmula 1.

En total, hubo 22 argentinos que largaron al menos un Gran Premio. Siete alcanzaron a sumar puntos y cinco conocieron el podio. En la estadística aguda, sólo Juan Manuel Fangio, Froilán González y Carlos Reutemann consiguieron ganar clasificaciones, sellar triunfos y, los tres, alcanzar el subcampeonato alguna vez. 'El Chueco' de Balcarce logró consagrarse campeón mundial, con los cinco títulos que lo sostuvieron medio siglo al tope de la estadística mundial.

Cómo será la grilla de partida en el Gran Premio de Monza

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Max Verstappen (Red Bull Racing)

8. Sergio Pérez (Red Bull Racing)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Nico Hülkenberg (Haas)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (RB)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Yuki Tsunoda (RB)

17. Lance Stroll (Aston Martin Aramco)

18. Franco Colapinto (Williams)

19. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

20. Guanyu Zhou (Kick Sauber)