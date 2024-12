Franco Colapinto se prepara para el GP de Qatar: a qué hora corre y desde qué puesto larga

Colapinto no pudo redondear un buen tiempo en las pruebas clasificatorias y, tras la frustración por quedar muy rezagado, dijo que no se sintió cómodo con el auto y que el rendimiento no era el esperado. Eso lo obligará a tener una actuación perfecta si quiere finalizar entre los diez primeros y sumar puntos, algo que no logra desde el GP de EE.UU.

"El primer run fue mucha entrada de curva con mucho freno, que era horrible para manejar porque te empieza a saltar la goma de adelante y perdés grip. En el segundo run de la Q1 fue mejor eso adelante, pero empecé a patinar atrás en las entradas. La goma derecha estaba fría. No podía doblar bien el volante. La verdad es que se sintió un poco raro de manejar", explicó el piloto de Williams en los boxes.

El flojo resultado del argentino en las pruebas libres y la clasificación puede explicarse porque utilizó varios repuestos antiguos en su monoplaza, debido a los choques en las últimas carreras (dos en Brasil y uno en Las Vegas). Su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, saldrá desde la 16º posición en Qatar.

grillacarreraqatar.jfif La grilla de salida para el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1.

Más temprano, Colapinto había tenido una actuación positiva en la carrera Sprint, en la que cruzó la bandera a cuadros en el 18º lugar con un muy buen ritmo, aunque no lo pudo mantener para la clasificación.

En la parte superior de la tabla, el neerlandés y tetracampeón, Max Verstappen (Red Bull), consiguió la pole position al marcar un tiempo de 1:20,520 en la Q3, seguido de los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

cascocolapinto.jfif El casco con el que Franco Colapinto correrá en Qatar, dedicado a la Selección Argentina.

Los otros pilotos que completaron el top 10 en la Qualy fueron: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz Jr (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martín), Sergio Pérez ( Red Bull) y Kevin Magnussen (Haas).