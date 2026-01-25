Gol de Lautaro Di Lollo: Boca le gana a Riestra en La Bombonera

El equipo que dirige Claudio Úbeda inicia una temporada clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos en el campeonato local, mientras que el “Malevo” quiere consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato.

El Xeneize todavía no sumó refuerzos, y afrontará el debut con un plantel de caras conocidas. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos; piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un Boca que busca dar pelea en todas las competencias.

Sin embargo, Miguel Merentiel está lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre algodones, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el exVélez.

En los amistosos previos, el Xeneize igualó 0-0 con Millonarios de Bogotá y venció 2-1 a Olimpia, mostrando señales positivas en su juego durante algunos momentos.

Del otro lado, Riestra llega con expectativas altas luego de un 2025 que lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana 2026, el primer desafío internacional de su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez sumó incorporaciones como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo a jugadores importantes como Antony Alonso.