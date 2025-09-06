Gran Premio de Italia: Franco Colapinto terminó 14º en el ensayo previo a la clasificación

Colapinto, que ayer había finalizado último en la segunda tanda de entrenamientos, registró una vuelta rápida de 1:20,034 en el circuito de Monza y quedó a sólo siete milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Detrás se ubicaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

El argentino tuvo sensaciones positivas desde el comienzo de la sesión, ya que realizó muy buenas vueltas con neumáticos duros, que son los más lentos y con los que probó girar en ritmo de carrera. Sobre el final de la sesión, montó neumáticos blandos para simular vueltas de clasificación y allí registró este gran tiempo que le permitió superar a Gasly.

La práctica libre 3 fue extremadamente pareja, ya que los 20 pilotos terminaron con menos de un segundo de diferencia en sus mejores vueltas, por lo que se espera una clasificación ajustadísima y sin margen de error para ninguna escudería.

Gran Premio de Italia: Colapinto y Gasly limaron asperezas

Después del Gran Premio de Países Bajos, donde Colapinto terminó undécimo cerca de los puntos y criticó la estrategia del equipo, su compañero Pierre Gasly aclaró lo sucedido y aseguró que el tema quedó resuelto.

El pasado domingo en Zandvoort, el argentino rozó sus primeros puntos en esta temporada de la Fórmula 1 pero se quedó con las manos vacías. La situación generó algo de polémica dentro de Alpine, ya que Colapinto perdió tiempo detrás de su compañero Gasly en las vueltas finales antes de recibir la orden de adelantamiento.

Al ser consultado por Motorsport sobre si había conversado con Colapinto después de la carrera, el francés confirmó que el intercambio fue positivo: “Sí, lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones. Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”.

El argentino, por su parte, admitió que le dolió quedar tan cerca del top 10, pero se mostró optimista de cara a lo que viene: “Estuvimos muy cerca de los puntos y fue una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto”.