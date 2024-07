Juegos Olímpicos: la Selección Sub 23 va por la clasificación a los cuartos

El DT Javier Mascherano realizará tres cambios, uno de ellos obligado. Lucas Beltrán, que debió salir el último sábado por un fuerte dolor lumbar, será reemplazado por Luciano Goundou, autor de un gol en el triunfo contra Irak. El delantero de Argentinos Juniors compartirá el ataque con Julián Álvarez.

Otra de las modificaciones será el ingreso de Gonzalo Luján -defensor de San Lorenzo-, en lugar de Santiago Hezze. Y Giuliano Simeone, de buen rendimiento cada vez que entró desde el banco de suplentes, irá por Santiago Hezze.

"Cuando tenés la suerte de tener buenos jugadores terminan solucionando las c... del técnico. Es la realidad. A veces uno tiene que tomar decisiones rápido y le puede errar", reconoció Mascherano luego de la victoria ante Irak. "Intenté aguantar el cambio. No pensé que iba a dar seis minutos de adición. Al final no hice ni una cosa ni la otra y no ayudé a los jugadores desde mi lugar", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1818008298341171591&partner=&hide_thread=false #JuegosOlímpicos La Selección entrenó esta tarde en Lyon. Último día de trabajo de cara al partido con Ucrania.



Mañana jugará el último partido de la fase de grupos en busca de la clasificación a cuartos de final.



https://t.co/zY6YLfqnln



¡Vamos #Selección! #EquipoARG pic.twitter.com/6ykDj0edMg — Selección Argentina (@Argentina) July 29, 2024

A la misma hora que Argentina-Ucrania, Marruecos e Irak se verán en otro partido fundamental. Avanzarán a cuartos de final los primeros dos equipos de cada una de los grupos. En el caso de los dirigidos por Mascherano, los cruces serán con el Grupo A que protagonizan Francia, Nueva Zelanda, Guinea y Estados Unidos. Los dos líderes de cada zona cruzarán sus caminos con el segundo de la otra.

Probables formaciones de Argentina-Ucrania

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Giuliano Simeone, Ezequiel Fernández, Cristian Medina; Thiago Almada; Julián Álvarez, Luciano Gondou. DT: Javier Mascherano.

Ucrania: Kiril Fesyun; Illya Krupskyi, Maksym Talovierov, Arseniy Batagov, Oleksandr Martinyuk; Maksym Khlan, Valentyn Rubchynsky, Mykola Mykhailenko, Maksym Bragaru; Dmytro Kryskiv, Danylo Sikan. DT: Ruslan Rotan.

Cómo ver en vivo Argentina-Ucrania por los Juegos Olímpicos

El partido se transmitirá en vivo por la señal de cable TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Juegos Olímpicos: los resultados del lunes de la delegación argentina

Las Leonas les ganaron a Sudáfrica 4 a 2 por la segunda fecha de la cita olímpica y quedaron como líderes del Grupo B con puntaje perfecto, gracias a la victoria en sus dos presentaciones. Así, la selección femenina de hockey sobre césped encaminó su clasificación a los cuartos de final y el miércoles jugará contra España desde las 5 de la mañana.

A su turno, Los Leones no pudieron aguantarlo y empataron contra India 1 a 1 en la agonía del partido. El seleccionado masculino de hockey sobre césped venía de perder ante Australia 1 a 0 en el debut y, ahora, se verá obligado a lograr resultados favorables en los próximos tres partidos para soñar con el pase a cuartos de final.

Por su parte, Francisco Cerúndolo le ganó un encuentro durísimo al francés Ugo Humbert y se metió en los octavos de final. El tenista argentino, que venía de ganar su tercer título tras conquistar el ATP de Umag, sufrió hasta el final para imponerse por 7-5, 6-7(5) y 7-5 tras casi tres horas.

leonasjuegosolimpicos.jpg Las Leonas le ganaron a Sudáfrica 4 a 2 en su segunda presentación en París 2024.

Sebastián Báez derrotó al libanés Benjamín Hassan por 6-2, 3-6 y 7-6 (3) y se enfrentará al griego Stéfanos Tsitsipás en los octavos de final. Al mismo tiempo, las tenistas Nadia Podoroska y Lourdes Carlé avanzaron a la segunda ronda en dobles luego de superar por 6-3 y 6-0 a las alemanas Tamara Korpatsch y Tatjana Maria. Se enfrentarán a las españolas Cristina Bucsa y Sara Sorribes.

Por su parte, la selección argentina de handball sufrió una dura derrota por 35 a 25 ante Hungría en su segundo partido de los Juegos Olímpicos. Este resultado deja a los Gladiadores sin puntos y con la necesidad urgente de ganar el próximo encuentro para mantener vivas las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

El tirador Julián Gutiérrez quedó en el octavo lugar de 10 metros rifle y no pudo conseguir la primera medalla para la delegación nacional en París 2024. El argentino, que ayer había terminado igualado en la primera posición con el chino Sheng Lihao, no tuvo el desempeño esperado y quedó muy relegado por dos de sus tiros en los que sumó menos de 10 puntos.

En tanto, los remeros Alejandro Colomino, Pedro Dickson, Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro avanzaron a las semifinales en el doble scull masculino y femenino de los Juegos Olímpicos.