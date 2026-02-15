Lo busca Riquelme: Adam Bareiro suena fuerte para ser refuerzo de Boca

El club presidido por Juan Román Riquelme apunta a traer un jugador que se encuentra en el fútbol brasileño y tiene pasado en el torneo argentino. Boca le ofertó 3 millones de dólares por el 100% del pase de Adam Bareiro al Fortaleza, donde el 9 paraguayo se desempeña en la actualidad.

KUVE7SEMCZFGRATJUYNDXRJNDY ¿Adam Bareiro será el nuevo refuerzo de la delantera de Boca?

Durante este 2026, el exdelantero de San Lorenzo y River marcó cuatro goles en ocho partidos. El año pasado hizo siete y descendió con el equipo brasileño. En su paso por el fútbol argentino mostró un gran nivel en el Ciclón y tuvo un paso efímero por el Millonario.

En el Cuervo, Bareiro jugó un total de 120 partidos y marcó 40 goles en cuatro temporadas, mientras que en el equipo de Núñez disputó 16 partidos sin anotar.

En medio de los rumores por una posible salida del Fortaleza y por los mensajes de los hinchas pidiendo que se quede, Bareiro expresó después del último partido: "La realidad es que tengo mi cabeza aquí. Fortaleza fue un equipo que tuvo mucha confianza en mí y valoro eso. El club, la gente, mis compañeros, toda la directiva que confió en mí. Y si estoy pasando un buen presente es gracias a ellos. Soy agradecido”. Y agregó: "Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Sólo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”.

Este movimiento de mercado también depende de River, que tiene el 50% de la ficha del delantero paraguayo, y Stefano Di Carlo es el que tiene que decidir si está dispuesto a cederle su parte del jugador a su eterno rival.