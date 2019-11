Los detalles de la vuelta de Maradona al banco de Gimnasia

La unidad de las dos listas que iban a las elecciones del domingo fue la clave. Pero para que eso se diera hubo movidas, pedidos de la gente y una reunión entre Morla y Diego determinante

En la vida de Diego Maradona no hay que dar nunca nada por definido. Y su experiencia como entrenador de Gimnasia no es distinta a todo lo que ya pasó. Es que, a comienzos de semana, el Diez anunció que dejaba de ser el técnico del Lobo por “lealtad” a quien lo había llevado. Gabriel Pellegrino, actual presidente del club, anunció que no se presentaba en las elecciones del domingo y que no ocupaba cargo en ninguna lista. Para Diego ese fue el fin y decidió irse. Pero ahora, dos días después de ese anuncio, sólo faltan detalles para que el Diez vuelva a sentarse en el banco de Gimnasia. ¿Qué cambió? Acá los detalles…