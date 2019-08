La joven, de apenas 22 años, mostró una garra impresionante y batalló de forma muy emotiva. Con un primer set que le costó muchísimo y se le fue rápido, con un segundo donde se recuperó y se lo llevó sin tantas complicaciones y un tercero donde hizo hasta lo imposible, reponiendosé de un 0-4 abajo para, en el tie break, imponerse y llevarse la preciada medalla dorada ante una Dolehide que se desempeño en un gran nivel pero fue superada por la actitud y el gran juego de la tenista argentina. Uno de los encuentros más emocionantes que ha visto el tenis argentino en mucho tiempo. Merecida clasificación para la jugadora a sus primeros Juegos Olímpicos.

Embed #Lima2019EnTyCSports ¡Medalla dorada para Nadia Podoroska! La #Argentina le ganó a Caroline Dolehide (EEUU) en la final del single femeninode #tenis. Dio vuelta un 0-4 en el tie-break del último set. ¡Enorme! pic.twitter.com/prgm6Yy1S1 — TyC Sports (@TyCSports) August 4, 2019

“Todavía no lo puedo creer, el partido fue muy complicado para mí, jugué muy incómoda. Trate de mantener la estrategia, luchar cada punto y al final salió. Es una gran alegría”, manifestó Nadia quien, en diálogo con TyC Spors, agregó: “Estoy muy emocionada. Es la primera vez que juego con tanto público, que me alentó en cada momento. Ojalá este partido me haga crecer mucho. Es súper importante para mí”, concluyó.

