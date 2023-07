Djokovic, defensor del título, para llegar a la final superó al argentino Pedro Cachín (6-3, 6-3 y 7-6), al australiano Jordan Thomson (6-3, 7-6 y 7-5), al suizo Stan Wawrinka (6-3, 6-1 y 7-6), el polaco Hubert Hurkacz (7-6, 7-6, 5-7 y 6-4), el ruso Andrey Rublev (4-6, 6-1, 6-4 y 6-3) y al italiano Jannik Sinner.

“Semifinales siempre es un partido intenso. Este fue el caso. Tres sets muy cerrados, la pizarra lo indica. Fue muy cerrado, el tercer set pudo haber sido para él. Falló algunos puntos que me permitieron ir al tie break. Mucha tensión. El comprobó porque es uno de los líderes de la nueva generación”, comentó el deportista, que jugará su quinta final consecutiva en Londres.

Nole, que en la fase previa había igualado el impactante récord del suizo Roger Federer de alcanzar la 46ta semifinal en torneos de Grand Slam, actualmente es el número dos del planeta y no tuvo prácticamente inconvenientes para dejar en el camino al número 8.

En caso de ser Alcaraz su rival en la final, el compromiso tendrá un elevado clima producto de las fuertes acusaciones de la prensa de Serbia en las últimas horas. Los medios acusaron al equipo de trabajo del número uno del ranking ATP de grabar en secreto las sesiones de entrenamiento de Nole. La principal sospecha apunta al padre de Alcaraz.

“El hecho es que no estás completamente relajado en el entrenamiento porque sabes que tus rivales también están ahí. Todo el mundo está mirando por encima de tu hombro lo que está pasando y en lo que estás trabajando. Me gustaría tener privacidad y no la tengo”, manifestó el serbio ante esta situación.

Y luego, añadió: “Este contenido podría contribuir a ciertos análisis y preparativos, lo que afectaría el resultado de un eventual enfrentamiento con, bueno, Alcaraz, o cualquier otra persona”.

Para Djokovic este torneo es especial, ya que en caso de levantar el trofeo será su octavo título en Wimbledon y alcanzará a Roger Federer como el más ganador en la rama masculina (hoy comparte el segundo lugar con el británico William Renshaw y el estadounidense Pete Sampras).

Nole, además, es el máximo ganador de Grand Slams, con 23 (lo siguen Rafa Nadal con 22 y Roger Federer, con 20). Además de los 7 títulos en All England tiene en sus vitrinas 10 Abiertos de Australia, 3 Roland Garros y 3 Abiertos de Estados Unidos.