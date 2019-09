"Tengo que ser sincero. Y no estoy para seguir, el fútbol exige el cien por ciento, y mi rodilla no quiso más, no vale la pena forzar el tema, la institución, en este caso, Vélez, está por encima de todo" sentenció Cubero en una participación televisiva, poniendo fecha a su decisión de colgar los botines.

Sin embargo, lo que sorprendió, a propios y extraños, fue lo que tuvo que ver con sus proyectos para el futuro, ligado a la actividad. "Me veo en una función de dirigente", dijo, aunque tampoco aclaró si sería inmediatamente después de decirle adiós al fútbol.

Hay que recordar que Poroto se encuentra inactivo, a causa de una sinovitis en su rodilla derecha, y por eso se entrena aparte, sin ser tenido en cuenta por Gabriel Heinze en estas primeras fechas de la Superliga. Y mientras que Cubero ya se prueba el traje de dirigente, el equipo comenzará a enfocarse desde hoy en el choque del lunes ante Atlético Tucumán.