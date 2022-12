Portugal le gana cómodo a Suiza y abraza los cuartos

Portugal clasificó primera del Grupo H con 6 puntos, producto de dos victorias (3-2 vs. Ghana y 2-0 vs. Uruguay) y una caída (1-2 vs. Corea del Sur). El combinado luso buscará superar por primera vez la barrera de los octavos de final desde aquel cuarto puesto en Alemania 2006, ya que a pesar de la gran generación de futbolistas, y de tener a Cristiano Ronaldo, no logró alcanzar los cuartos en las últimas tres ediciones.

Suiza clasificó segunda del Grupo G con 6 puntos, producto de dos triunfos (1-0 vs. Camerún y 3-2 vs. Serbia) y una derrota (0-1 vs. Brasil). Empujado por el referente y habilidoso zurdo Xherdan Shaquiri, el combinado suizo siempre es un duro rival para cualquiera, y en Europa acostumbra a dar batacazos. En este caso, buscará un nuevo golpe que le permita estar entre los ocho mejores y soñar en grande.

El ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final contra Marruecos, que eliminó a España por penales.