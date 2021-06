Santiago Maratea "convirtió" en influencers a los atletas para que tengan sponsors

Sin embargo, su tarea no terminó ahí sino que durante las jornadas que duró la competencia, Maratea fue presentando a cada uno de los deportistas y dando a conocer que muchos de ellos carecen de los elementos mínimos e indispensables para realizar la práctica deportiva. La gran mayoría, en efecto, no cuenta con sponsors o con el apoyo de marcas que le entregue indumentaria.

"Todos los deportistas me dicen que lo que más necesitan son sponsors, y que los sponsors hoy en día los consiguen por (cantidad) de seguidores", explicó el influencer en un video publicado en sus stories de Instagram. "Me llegó el rumor de que marcas como Nike o Adidas piden que tengan al menos 6.000 seguidores, cosa que me parece poco así que yo lo que les vengo a decir es que deportista que les presento, deportista que tiene que seguir a los 10 mil seguidores", instó.

El video, publicado durante el pasado fin de semana, superó las propias expectativas del influencer: la gran mayoría de los atletas contaba con 1.500 o 2.000 seguidores en sus perfiles de Instagram y gracias a la intervención del joven de 28 años lograron pasar la barrera de los 150 mil en menos de 24 horas.

Diario Popular corroboró perfil por perfil cómo fue en cada caso, como por ejemplo en el de Carlos Layoy, quien tenía 2.000 followers y pasó a tener 152.000 en menos de un día. Se trata del campeón nacional y actual record argentino de salto en alto, con una marca de 2,25 metros, pero que no tiene sponsor y participó con las zapatillas prestadas por su colega, Tomás Ferrari.

Santiago Maratea.jpeg Maratea dio a conocer en Instagram el caso del atleta Dylan Van der Hock, y en horas lo ayudó a superar los 50.000 seguidores.

En las últimas horas, el atleta Dylan Van der Hock, campeón Sudamericano y especialista en 1.500 metros y 3.000 metros con vallas, fue quien ratificó que estuvo en conversaciones con una marca de ropa y que las conversaciones estaban encaminadas hasta que reveló que no tenía el mínimo exigido de "al menos 6.000 seguidores". Hoy, gracias a la exposición que logró ya superó la barrera de los 50.000.

Maratea no hizo más que visibilizar el trabajo y la dedicación de los deportistas amateurs argentinos, en este caso del atletismo, para que se tome dimensión de que gran parte de ellos consiguen todo por esfuerzo propio.