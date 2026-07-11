Suiza se quedó con uno menos y Argentina va por el triunfo

La Albiceleste iguala 1 a 1 con el combinado europeo por los cuartos de final del Mundial 2026.
Argentina enfrenta este sábado, desde las 22, a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro podrá verse en directo por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium. El ganador de este cruce se medirá con Inglaterra por un lugar en el partido decisivo por el título.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Suiza: Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria; Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow; Dan Ndoye, Breel Embolo, Fabian Rieder.
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