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Suiza se quedó con uno menos y Argentina va por el triunfo

La Albiceleste iguala 1 a 1 con el combinado europeo por los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina enfrenta este sábado, desde las 22, a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro podrá verse en directo por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium. El ganador de este cruce se medirá con Inglaterra por un lugar en el partido decisivo por el título.

26' ST, SUIZA SE QUEDÓ CON 10 HOMBRES

22' ST, EMPATE DE SUIZA: DAN NDOYE PUSO EL 1-1

10' PT, GOL DE ARGENTINA: MAC ALLISTER DE CABEZA

Formaciones confirmadas

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria; Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow; Dan Ndoye, Breel Embolo, Fabian Rieder.

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