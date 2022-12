Uruguay se aferra a sus chances frente a Ghana

A excepción de un pasaje en el último partido (derrota 0-2 con Portugal) en el que quedó en claro que puede jugar bien y con una postura ofensiva, la actuación de Uruguay ha sido decepcionante en esta Copa del Mundo. Producto del empate en cero con Corea del Sur de la primera fecha, llega con un punto a la jornada final y está obligado a ganar para pasar de ronda.

Pero no depende de sí mismo: también necesitará que los asiáticos no le ganen a los lusos; en caso de derrotarlos, la Celeste tendrá que golear a los Black Stars. Giorgian De Arrascaeta podría meterse en el equipo titular, y no sería el único posible cambio que evalúa Diego Alonso.

Ghana llega con posibilidades concretas de clasificar: con tres puntos logrados al vencer a Corea, depende de sí mismo. Ganando pasa, y con el empate también le alcanza si el combinado coreano no derrota a Portugal por más de un gol. Los africanos demostraron ser un equipo duro, que lastima con transiciones rápidas y con buenas armas ofensivas, pero que también da concesiones en defensa. Para los Black Stars será una especie de revancha por la eliminación sufrida ante la Celeste, en Sudáfrica 2010.