Diego Leuco y un emotivo adiós de DDM

“Es el último día acá en el programa. Un programa del cual me voy feliz. Fue claramente lo mejor que le pasó a mi vida a nivel profesional y a nivel humano. El diario de Mariana a mí me dio todo, todo lo que le puede dar un programa a una persona. Me dio todo como profesional, desde lo laboral, también desde lo personal. Me dio la primera oportunidad de trabajar en televisión. Yo no había hecho nada en televisión abierta hasta ahora. Me dio la oportunidad de crecer también en este programa y eso lo voy a valorar siempre, para toda mi vida. Me dio muchos amigos”.

Leuco se despidió sin la presencia de la conductora (hizo su reemplazo). “Obviamente le quiero agradecer muchísimo a Mariana. Le agradezco profundamente la oportunidad y también la confianza que me dio siempre”.