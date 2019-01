Diputados resaltaron el debate del aborto

Luego de un año caracterizado por la escasa cantidad de sesiones realizadas, escenario habitual en un año pre electoral, los legisladores de todos los bloques realizaron un balance de las cuestiones claves de 2018 y no dudaron en poner el debate del aborto como eje central de la discusión parlamentaria, a la vez que abogaron por un 2019 más productivo. En ese sentido, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, el radical por Mendoza Luis Petri manifestó su confianza en que 2018 será recordado como el año en el que el Congreso de la Nación “trató por primera vez y en voz alta un proyecto en torno a la interrupción voluntaria del embarazo”, y destacó “la absoluta libertad de los legisladores” en el debate. Desde la Coalición Cívica, Héctor “Toty” Flores sostuvo que “todos sabemos que este año que termina no ha sido fácil para los argentinos, especialmente para los sectores más necesitados; sin embargo, al recorrer los barrios, verifico que no hay resignación, sino esperanza en la posibilidad de progresar. Este diciembre en paz nos lo demuestra”.

Desde el PRO, Daniel Lipovetzky consideró que 2018 “fue un año importante desde lo legislativo. No tanto por la cantidad de leyes aprobadas ni por la cantidad de sesiones, sino por la importancia de algunos proyectos que convertimos en ley y por la profundidad del debate parlamentario”, entre los que mencionó la discusión del proyecto de legalización del aborto, al que definió como “una deuda de la democracia”. Para el salteño Pablo Kosiner, de Alternativa Federal, que se encamina a fusionar su espacio con el Frente Renovador a partir del próximo período, puso de relieve que “desde el Congreso hemos dado el puntapié para comenzar a construir junto a los gobernadores peronistas una Alternativa Federal para todos los argentinos”, y abogó por dejar atrás “la grieta” en 2019.

En esa misma línea, y desde el Frente Renovador, el economista Marco Lavagna destacó como “positivo que pudimos articular el trabajo conjunto con el bloque federal, que dio origen a una alternativa que puede representar un camino distinto para la Argentina”.

Por su parte, desde el Movimiento Evita, Leonardo Grosso, consideró que “la política es vocación de servicio”, y exhortó a “dejar de lado nuestras diferencias, nuestros egos y nuestras mezquindades para construir la unidad más amplia posible que nos permita volver a poner al Estado nacional al servicio de las mayorías”.

Asimismo, y por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Romina Del Plá, recordó como el “momento culminante del 2018 la aprobación -en la Cámara baja- del derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, al sostener que “la movilización de las calles pudo imponerse a los acuerdos con las iglesias, que frenaría la ley en el Senado”.

Finalmente, y desde el Frente para la Victoria, Agustín Rossi, adelantó que en 2019 “nuestra energía parlamentaria va estar puesta fundamentalmente en tratar de evitar el daño social que están generando las medidas económicas del gobierno nacional”.