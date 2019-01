Discusión en Nochebuena y una amenaza que se concretó

“El 24 de diciembre tuvo una pelea con mi hermana. Al día siguiente se lo contó a mi mamá y ella decidió enfrentarlo. Nosotros veníamos sabiendo de algunas situaciones pero no nos metíamos porque ella nos pedía que no lo hiciéramos, así que estábamos alerta pero no lo denunciábamos”, expresó Marilyn, hermana de la víctima, que reconoció que la familia no tenía una relación fluida con el hombre.