Distintas visiones del empate en el Viaducto

Pero tras el cotejo del domingo, se quedaron haciendo pasadas Ezequiel Cérica, Alejo Antilef, Rubén Zamponi y el propio Carabajal. Un indicio.

Para el goleador Cérica, “fue un partido duro”, y aseguró: “Había que remontarlo pero lleganos muchas veces, no ligamos al igual que en Rafaela, tuvimos un tiro en el poste, varias llegadas de Sebastián Lomónaco y la pelota que sacó el arquero. Pero como venía el partido, sino se pudo ganar, bueno es no perder. Hay que descansar y trabajar en definición. El equipo jugó bien, no se desordenó nunca”.

Por su parte, Ramiro López sostuvo que se fueron “con mucha bronca” y expresó: “Veníamos de un empate de visita y confiábamos en quedarnos con los tres puntos por la localía fuerte que tenemos. Hicimos todo para ganar, empatamos el partido y creamos dos o tres chances más para marcar el segundo. Veremos al final del torneo si perdimos dos puntos o ganamos uno”.

En tanto, el lateral derecho Fernando Torrent ratificó: “Siempre salimos a ganar y a no especular. En el gol de ellos no podemos quedar tan mal parados. Son errores que no nos pueden ocurrir, son detalles que nos pueden dejar afuera de la pelea”.