Dock Sud y la idea de seguir en la vanguardia

El elenco de Ariel Perdiechizi quiere respirarle en la nuca al líder de la Primera C y aguarda que se dé un partido ideal contra un Arrabalero que está último, necesitado y que dista del nivel de temporadas anteriores.

Todavía no está confirmado el once que buscará la victoria en la cancha de Sportivo Italiano, pero de antemano el DT no contará con el expulsado defensor Luciano Armoa, entonces José Nápoli iría en su lugar.