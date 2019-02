“Dudo que Stornelli haya recibido coimas”

En diálogo con el programa Crónica Anunciada por El Destape Radio, Cúneo Libarona fue categórico: ‘Este sistema (de la causa cuadernos) solo funciona con cárcel. Entonces a los empresarios detenidos solo les quedaba decir algo, señalar a alguien como sea porque no toleran la cárcel o esperar que la Cámara y esperar quedar en libertad’.

En este sentido, el abogado penalista sostuvo que ‘el sistema’ no lo seduce ya que tiene un carácter extorsivo: ‘¿Qué les conviene a los arrepentidos? ¿Ir a prisión o señalar a alguien cómo sea para salir en libertad? A mi el sistema no me convence: o la cárcel o soy arrepentido’.’¿Hasta qué punto el arrepentido se arrepiente en un marco de libertad plena? Algún día vamos a tener que contar cómo fue esto: hay cada arrepentido mentiroso que dijo cualquier cosa con tal de salir en libertad...’, arremetió.

‘Conozco a muchos empresarios inocentes que tienen que ir a declarar ahora y no tienen nada que ver con la fiesta. El sistema es perverso’, agregó, para luego revelar un comentario que le hizo al propio juez de la causa, Claudio Bonadio: ‘La causa cuadernos no es una investigación normal y se lo dije a Bonadio: si esto termina bien y llega a algún valdrá la pena el esfuerzo, pero si termina en absolución será una verdadera vergüenza por el daño que hizo’.

Además, Libarona también se refirió a las denuncias de la ex mujer de Muñoz, quien acusó que le habían pagado millones de dólares al juez Rodríguez para evitar una investigación en su contra y afirmó: ‘La mujer de Muñoz tendrá que probar lo que dijo respecto a las coimas al juez Rodríguez, son términos muy genéricos, ella dice que el marido le dijo algo respecto a eso’.

Por último, el penalista habló de las denuncias por coimas y extorsión que pesan sobre el fiscal Stornelli e indicó que ‘él no decide las libertades de la gente, él es una persona honesta. Dudo que haya recibido coimas de los empresarios’.