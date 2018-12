Duhalde cree que se cumplen los requisitos

Consideró además que el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, que ratificó el procesamiento de la ex mandataria en la causa de los cuadernos, “está bien explicado y se venía venir”.

“El fallo está bien explicado y se veía venir. Vamos a ver cómo termina esto. La ley hay que cumplirla y la verdad es que algunas de las posturas del senador (Miguel Ángel) Pichetto (sobre el desafuero de la ex mandataria) me generan dudas”, señaló Duhalde.

Sin embargo, el ex gobernador bonaerense y dirigente peronista aclaró que “no sabría que haría” con respecto a la situación de Cristina Fernández si ocupara una banca en el Senado. “No tengo en claro que es lo que haría en este tema si fuera senador. Tampoco sé si en el caso de De Vido se procedió bien. No hablo mal de las personas porque a mí lo que me interesa es la unión de los argentinos”, remarcó.

Con respecto a los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos, Duhalde afirmó que el país “necesita una gesta productiva” y que “un presidente debe defender” a las grandes firmas que tiene un país.

“Lo que necesitamos como país es una gesta productiva, como presidente defendí a los grandes empresarios porque generan riquezas y trabajo. Esto hay que hacerlo desde los municipios, las provincias y el Estado nacional. Es la única forma de salir adelante”, apuntó.