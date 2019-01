Duro cruce entre Andy Kusnetzoff y Juanita Viale

Cuando Andy Kusnetzoff estrenó Podemos Hablar (Telefé, los sábados a las 22) en julio de 2017 generó un fuerte enojo con Mirtha Legrand por copia de formato de Almorzando, hoy la disputa está suavizada pero nadie olvida. Ayer la entrevista de Kusntezoff en la radio (Perros de la Calle) fue Juana Viale, la nieta de la diva, que no dudó en “chicanear” con el urticante tema.Después de hablar de las obras teatrales, Juana le dio pié a Andy, éste acotó: ‘Ah me parece que sí, el sábado a la noche tiene un programa, no lo pude ver este año, pero me contaron’. A lo que Juana retrucó: ”Ah porque vos también tenés un programa, ese es el contacto que yo tengo con la tele, para que sepas. Me dijeron que es muy parecido’. Andy siguió la corriente: ‘Si tiene un aire’.