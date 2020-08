Deuda externa: Un acuerdo que permite ganar tiempo

De esta manera, el presidente Alberto Fernández llegará a final de su mandato sin tener que afrontar pagos de esa porción de la deuda (aunque por el momento no podrá obviar otras obligaciones), ya que el desembolso del grueso de los compromisos comenzará dentro de cinco años.

Ahorro de US$ 30.000 millones

Al respecto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó que “si entre 2020 y 2024 vencían nada más y nada menos que US$ 63.664 millones por todo concepto (capital e interés, deuda pública y privada, ley local y extranjera), vamos a pagar sólo US$ 6.116 millones aproximadamente” en ese lapso, lo que implica un ahorro de unos US$ 57.500 millones en ese período.

De todos modos, con el cambio de fechas en los vencimientos, el ahorro podría estimarse en unos US$ 30.000 millones.

Mercado de cambios más previsible

Asimismo, se espera que el acuerdo torne más previsible el mercado de cambios, con una reducción de la brecha entre las cotizaciones del dólar oficial y el “blue”, algo que ya comenzó a evidenciarse horas después de la difusión del comunicado.

El acuerdo finalmente aceptado reconoce un valor presente de 54,8 dólares por cada 100 de valor nominal, luego de más de cuatro meses de negociaciones que comenzaron con diferencias del orden de los 30 dólares entre lo ofertado por la Argentina y lo pretendido por los acreedores.

Plazo de aceptación hasta el 24 de agosto

El plazo de aceptación que vencía hoy a las 17 se extendió hasta el lunes 24 de agosto, un margen que permitirá ajustar algunos detalles más vinculados a cuestiones contractuales que financieras.

Ese aspecto es admitido por el Ministerio de Economía en el comunicado de anuncio del acuerdo, en el que señala que “Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resolución de las reestructuraciones de deuda soberana”.

Puntos principales del acuerdo

En cuanto a los aspectos que se acordaron modificar, el acuerdo especifica lo siguiente:

1.- Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre.

2.- Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

3.- Los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

4.- Los nuevos bonos 2038 en dólares y en euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

Por último, se establece que los tenedores de bonos en euros y francos suizos los podrán canjear por los nuevos títulos en dólares sobre la base de la cotización vigente en el monitor de precios de la agencia Bloomberg a las 12 pm hora de Nueva York de este jueves 6 de agosto.