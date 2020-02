Guzmán inicia una seriede reuniones con el FMI

Así lo informaron fuentes oficiales quienes acompañaron a Guzmán a la reunión del Grupo de los 20 (G20) que se desarrolló en Riad, Arabia Saudita, quienes se abstuvieron de brindar mayores precisiones en torno a la agenda del ministro de Economía.

En este marco, hoy Guzmán se reunirá con el staff del Fondo, se estima que estará su Directora Gerente, Kristalina Georgieva, el encargado del caso Argentino, Luis Cubeddu, y la vicedirectora del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, quienes estuvieron hasta el miércoles de la semana pasada dialogando con funcionarios argentinos en Buenos Aires.

Guzmán se reunió con Georgieva el sábado en Riad y, al término del encuentro, la funcionaria del FMI afirmó que mantuvo "otro intercambio fructífero sobre los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo para la Argentina".

"Apoyé al ministro Guzmán y el liderazgo del Presidente Alberto Fernández, en sus esfuerzos para estabilizar la economía y reducir la pobreza", destacó.

Además, indicó que "sobre la base de la reciente misión del personal técnico del FMI a Buenos Aires", también se discutieron "los planes de las autoridades para garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda de Argentina".

En la misma linea, manifestó: "En este contexto, acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo. Las modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo".

"Como dije desde el principio, nuestro compromiso y enfoque están con la Argentina y su población. Queremos ver que la economía argentina se recupere de manera duradera, que se reduzca la pobreza y que las argentinas y los argentinos prosperen", concluyó Georgieva.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó ayer que la Argentina está en una "situación crítica", por lo que le planteó a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país que "no hay espacio para más ajuste". "Les planteé con claridad que no hay espacio para más ajuste social en un contexto tan complicado de la Argentina. Me da la impresión de que hubo realmente comprensión de que la Argentina está en una situación crítica, muy complicada", enfatizó Arroyo.

En declaraciones a Radio AM 750, precisó: "Cuando vino la misión del Fondo tuve una reunión con ellos en la que trabajé dos temas: la situación social y la tarjeta alimentaria".