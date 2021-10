Se cayó Brubank y nadie de la empresa brinda explicaciones

"A eso de las 10 quise entrar a mi cuenta a través de la aplicación de mi celular (un Iphone 6) y no pude hacerlo hasta ahora (pasadas las 15.15) y no hay modo de comunicarse con atención al cliente", señaló Tomás R., un cliente de Brubank del barrio de Caballito.

Por su parte, Florencia W. -que reside en San Isdro- comentó un caso similar: "Me fue imposible entrar a la aplicación de Brubank durante todo el día desde mi celu. Tampoco pude hacerlo desde mi tablet", aseguró. Y también se quejó por la imposibilidad de acceder a un responsable de la empresa financiera para obtener alguna solución.

José Luis R. -cliente del barrio porteño de Recoleta- sostuvo que no pudo ingresar a su cuenta durante todo el día, aunque sí usar la tarjeta de débito de Brubank. "Es más -agregó-, intenté descargar la app del banco en mi computadora y no pude hacerlo".

Los denunciantes manifestaron no saber cómo acceder a Atención al Público de esa empresa por otro medio que no sea la propia aplicación que no funciona.

Desde la Redacción de Popular se intentó ubicar a alguien responsable de la oficina de Prensa de Brubank , pero no pudo contactarse a nadie.

Es esperable que la empresa - que es propiedad de Juan Bruchou, ex Ceo del Banco City- brinde la información que sus clientes merecen.