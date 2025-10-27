Triunfo libertario: se desplomó el dólar y el riesgo país perforó los 700 puntos

El dólar, en relación al viernes pasado, cayó $ 60 y cotizó a $ 1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación (BN).

El promedio que realiza el Banco Central (BCRA) sobre el tipo de cambio que ofrecen las entidades bancarias ubicó a la divisa extranjera en $1.356,627 para la compra y $1.424,948 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435, $57 por debajo del cierre del viernes.

El dólar blue bajó $60 y cotizó a $1.425 para la compra y a $1.465 para la venta en el mercado informal de la City porteña. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 0,7%.el mercado

El dólar MEP bajó a $1.453,07 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en 1,3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.461,47 y la brecha con el dólar oficial es del 1,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.459,35, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los u$s115.506, según Binance.

SUBEN LOS BONOS Y ACCIONES

Los bonos Globales en dólares reaccionan con en alza y treparon hasta 24%, liderados por el Global 2035, seguido por el Global 2041 (+23%) y el Global 2038 (+23%).

Mientras que también reaccionaron positivamente las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADRs se disparan hasta casi 50%, con fuertes avances para Grupo Supervielle (+47%), BBVA (+42%), Grupo Financiero Galicia (+39%) y Transportadora de Gas del Sur (+36%).

El S&P Merval avanzó un 22% a 2.529.176,09 puntos. Las subas están encabezadas por Metrogas (+31,2%); Transportadora de Gas del Sur (+30,7%); Transener (+28,8%).

El riesgo país argentino, elaborado por JP Morgan, quedó en 630 puntos.