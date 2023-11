Este hecho sumado al uso frecuente de los Smartphone ha motivado la aparición constante de vídeos promocionales en todas las pantallas de todos los dispositivos digitales que manejamos sin ninguna discriminación. Imágenes, efectos, música, texto, voz… Todos los elementos combinados crean una potente bomba publicitaria capaz de atraer la atención del espectador y captar su atención para intentar dirigirlo hacia un producto concreto.

Muchos usuarios sin conocimientos informáticos necesitan publicitar sus negocios y comercios mediante estos vídeos, pero no encuentran ni la fórmula ni la herramienta adecuada. Por suerte para ellos, en los siguientes apartados daremos las claves de estos vídeos, haremos un tutorial paso a paso de cómo crear un potente vídeo promocional de productos y recomendaremos un buen editor de vídeos con el que esta tarea será mucho más sencilla y exitosa.

Importancia de los vídeos promocionales

La competencia en el mercado de ventas es en estos tiempos más voraz que en ninguna otra etapa de la historia. Las empresas tratan de atraer a los clientes con productos que se pueden encontrar en muchos sitios distintos. Los vídeos promocionales se han transformado en el medio más eficaz de llegar hacia una comunidad concreta de compradores potenciales, ya que el flujo de contenido multimedia es constante en nuestros días y los dispositivos electrónicos que usamos mayoritariamente cada día permiten mostrar estos contenidos con este formato.

Un buen producto puede ser un fracaso de ventas si no cuenta con la campaña publicitaria adecuada, al igual que un producto mediocre puede convertirse en un éxito si su repercusión mediática surte efecto. Precisamente por esta razón los departamentos de márketing de las empresas se esfuerzan en editar vídeos promocionales potentes que sean capaces de enganchar.

Por supuesto, una imagen de calidad, un vídeo con un enfoque adecuado y un diseño correcto del proyecto serán fundamentales en el éxito, pero también la referencia auditiva. Los sonidos asociados a una imagen son capaces de crear una conexión indisoluble que hará que cuando escuchemos una canción automáticamente pensemos en una marca y un producto concretos. Desde piezas operísticas hasta temas de rock, la música (o quizá la ausencia de ella) es crucial a la hora de perfilar los tipos de emociones que se pretenden despertar en el espectador para incitarlo a comprar un producto y no otro. ¿No identificamos en muchas ocasiones una música con una marca que la usó en su anuncio? Los sonidos son cruciales para reconocer productos.

Cómo crear un vídeo promocional paso a paso

Crear un vídeo promocional eficaz y exitoso es mucho más que manejar un software de edición audiovisual y hacer un vídeo con fotos y música. Dividir el proyecto en general en dos partes es fundamental para que el resultado final surta el efecto deseado, así que en los siguientes apartados haremos una relación precisa de estos dos procesos y veremos cómo llevar a cabo la parte técnica mediante el uso de un software especializado y bien conocido por los profesionales: Filmora.

Revisión y definición de objetivos

Como en las campañas de márketing, a la hora de crear un vídeo promocional debemos sentarnos para definir los objetivos que queremos cumplir con el lanzamiento de ese contenido multimedia.

Dar a conocer el producto, suscitar un interés, presentar ventajas frente a otras referencias de la competencia… Todas estas cuestiones son también susceptibles de aparecer en este contenido para mostrarlo a los usuarios receptores antes de la incitación a la compra.

Toda vez que hemos conseguido concretar y cerrar este primer paso, llega el momento de preguntarse a qué tipo de usuarios va dirigido el vídeo promocional: todo el público, la población masculina o femenina, la juventud, la tercera edad, población activa, colectivos minoritarios, etc. Sólo así será posible fijar aquellos elementos y argumentos con los que el vídeo tratará de atraer la atención del sector al que va dirigido, lo que redundará a su vez en una aceleración y focalización durante la ejecución del proceso técnico del proyecto. No debemos olvidar que los profesionales de la edición no tienen por qué ser expertos en márketing, de modo que el trabajo previo del departamento o la persona responsable es fundamental.

Por último, no debemos pasar por alto la búsqueda y consecución de todos esos elementos que usaremos para conseguir que el mensaje de nuestro vídeo promocional sea realmente atractivo.

¿Tenemos realmente a nuestra disposición todos esos argumentos, medios y complementos que queremos usar? ¿Podemos conseguirlos? Ambas son preguntas que debemos hacernos para evitar que al iniciar la parte técnica del proyecto aparezcan problemas de abastecimiento de material. Un editor, por ejemplo, no podrá aplicar todas sus técnicas de inserción de fotografías de un producto nuevo si no cuenta con material fotográfico de ese producto, que se ha incluido como parte de esos elementos de captación.

Montaje del proyecto

Toda vez que ya hemos superado la primera parte, viene entonces el desarrollo de la parte técnica. Para ello, usaremos como editor de cabecera Filmora, un potente software de edición audiovisual desarrollado por la prestigiosa firma Wondershare y que recientemente ha salido en su nueva versión. En ella podemos encontrar un extraordinario laboratorio IA que ha proporcionado muchos puntos de mejora con respecto a versiones anteriores y con los que los usuarios podrán conseguir efectos aún más profesionales y con aún menos esfuerzos.

1º paso: Desde la web oficial de Filmora, accederemos al apartado de “Productos” y desde ahí descargaremos el software, que está disponible para PC Windows y MAC y para Smartphone Android e iOS. La descarga es totalmente gratuita.

2º paso: Aplicaremos el instalador en nuestro PC y esperaremos a que el software esté completamente instalado para abrirlo y comenzar a usarlo.

3º paso: La interfaz de Filmora nos mostrará unas ventanas donde podremos elegir el tamaño, los formatos y algunos otros aspectos personalizables. Escogeremos los que más nos convengan. Después, la ventana de trabajo se abrirá y el vídeo resultante se ajustará a la configuración que hemos programado al principio.

4º paso: En la línea temporal que aparece en la parte baja de la interfaz, podremos ir añadiendo los elementos que deben aparecer en nuestro vídeo promocional. Filmora es un software potente y permite crear varias capas que se superpongan unas a otras para crear efectos precisos, pero siempre es recomendable comenzar con los elementos más básicos (imágenes y fondos) e ir avanzando poco a poco hacia los más complejos (transiciones entre fotogramas, incorporación de música, ajustes de sonido, adición de efectos visuales, aplicación de herramientas IA).

5º paso: Una vez que hemos fijado las capas previas, es el momento de comenzar a añadir el texto deseado, si es que nuestro vídeo promocional incorpora este elemento. Filmora cuenta con cientos de plantillas, fuentes, colores y formatos que permiten al editor escoger el que mejor se ajuste al objetivo. Los títulos y subtítulos prediseñados por Filmora son realmente útiles y facilitan la incorporación de elementos que ofrezcan sensación de profesionalidad.

6º paso: Si ya hemos integrado todos los elementos que deben componer nuestro vídeo promocional, es el momento de visualizarlo en el reproductor que aparece en la parte derecha de la pantalla. Es importante esta prueba para cerciorarnos de que todo lo que hay en el proyecto funciona y transmite lo que se pretende. Si no, siempre podemos quitar y poner con facilidad hasta dar con el resultado perfecto. No hay que dejar de mencionar la herramienta de Filmstock que integra Filmora. En este depósito se alojan miles de efectos, imágenes, sonidos, músicas y elementos de todo tipo que pueden ser claves para el éxito de nuestro proyecto y marcar la diferencia, por lo que siempre es conveniente al menos tenerlo presente.

7º paso: Si ya hemos concluido que el proyecto será el definitivo, entonces debemos guardarlo y exportarlo al formato que más nos convenga para reproducirlo. Filmora cuenta con la opción de adaptar la calidad y el peso a dispositivos concretos, redes sociales específicas y plataformas de uso común para que podamos subirlos y difundirlos con más facilidad.

Algunas herramientas auxiliares

Aunque nuestra recomendación para casos como estos es la de usar Filmora, existen algunas otras herramientas que pueden suponer un complemento útil al software de Wondershare. Los softwares de Adobe o Capcut también ofrecen posibilidades interesantes, aunque no cuentan con las herramientas y el potencial que encontramos en Filmora y su laboratorio IA. En cuanto a sonidos y músicas, quizá el programa más recomendado sea aTube Catcher, que descarga la música de YouTube, donde se aloja el 99 % de la música y los sonidos publicados.

Conclusión

No podemos negar que los vídeos promocionales son herramientas de márketing imprescindibles en nuestra sociedad, ya que es un tipo de contenido que suscita atracción y que se puede difundir con facilidad entre los usuarios. La combinación de imagen y música es crucial para poder sugerir a los espectadores sin necesidad de usar grandes cantidades de texto. Todo cuanto merece la pena mostrar y en lo que queramos enfatizar está disponible en un vídeo promocional. Como decíamos, la música se antoja primordial para estos efectos, ya que es capaz de hacer que un usuario identifique apenas unas notas con un producto y una marca concretas en apenas segundos.

No podemos terminar sin animar a todos los lectores a descargar Filmora, comprobar su potencial como editor y crear sus propios vídeos promocionales siguiendo los consejos que hemos dado en este artículo. Estamos seguros de que los comercios lo agradecerán.