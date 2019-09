Alejandro Sanz deberá pagar casi cinco millones y medio de euros a su ex mánager Rosa Lagarrigue

No se trata de su mujer, de quien recientemente se ha separado, sino de otra ex: su ex manager, Rosa Laguirre, a quien un juzgado de Madrid determinó que le corresponde una indemnización de 5,4 millones de euros por despedirla compulsivamente. Podrá apelar fallo