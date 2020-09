Boca cantó los 40 para la Copa Libertadores

Lógicamente que se metieron en la lista los flamantes refuerzos: el arquero Javier García y el volante Edwin Cardona. También entraron los que regresaron al club luego de préstamos: el arquero Agustín Rossi, el enganche Gonzalo Maroni y los delanteros Mateo Retegui y Walter Bou, aunque este último está listo para ser cedido a préstamo (¿Defensa y Justicia?) y entonces podría ser reemplazado en la lista antes del final del sábado.

Fue incluido el delantero Sebastián Villa, a pesar de su complicada situación judicial (la fiscal pidió al Juez elevar la causa a juicio oral por la denuncia de violencia de género de su ex pareja) y de que el club advirtió que no volverá a jugar hasta que se determine si es culpable o no. Para agregar un mensaje contradictorio con relación a lo resuelto por la dirigencia, el Chelo Delgado (integrante de la Secretaría de fútbol) le tiró una pared y un elogio al colombiano: "Nosotros estamos muy felices y contentos con Sebastian. Es un gran jugador de fútbol".

La lista de buena fe de 40 jugadores que presentó Boca ante la Conmebol es la siguiente: 1) Esteban Andrada (arquero), 2) Lisandro López (defensor), 3) Emmanuel Mas (defensor), 4) Julio Buffarin (defensor), 5) Carlos Zambrano (defensor), 6) Walter Bou (delantero), 7) Guillermo Fernández (volante), 8) Agustín Obando (volante), 9) Ramón Abila (delantero), 10) Carlos Tevez (delantero), 11) Eduardo Salvio (extremo), 12) Javier García (arquero), 13) Gastón Gerzel (delantero), 14) Nicolás Capaldo (volante), 15) Marcelo Weigandt (defensor), 16) Aaron Molinas (volante), 17) Agustín Rossi (arquero), 18) Frank Fabra (defensor), 19) Mauro Zárate (delantero), 20) Gastón Avila (defensor), 21) Jorman Campuzano (volante), 22) Sebastián Villa (delantero), 23) Iván Marcone (volante), 24) Carlos Izquierdoz (defensor), 25) Agustín Almendra (volante), 26) Enzo Roldán (volante), 27) Franco Soldano (delantero), 28) Manuel Roffo (arquero), 29) Leonardo Jara (defensor), 30) Edwin Cardona (volante), 31) Mateo Retegui (delantero), 32) Gonazalo Maroni (volante), 33) Alan Varela (volante) , 34) Exequiel Zeballos (delantero), 35) Renzo Giampaoli (defensor), 36) Cristian Medina (volante), 37) Agustín Sández (deefnsor), 38) Luis Vázquez (delantero), 39) Ignacio Fernández Carballo (volante) y 40) Alexis Alvariño (volante).