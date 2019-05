"Cátulo Castillo toca una fibra muy íntima del pueblo"

En esta primera versión los intérpretes son los cantantes Constanza Leone y Juan Feico, y el actor Osvaldo Malizia, además de coro y orquesta, con la dirección musical de María Inés Natalucci, dirección general de Asencio y la producción general a cargo de Carlos Castillo, hijo del autor de La última curda, Tinta roja o El último café. Constanza Antunica es la directora de orquesta invitada, los arreglos son de Federico Ginzburg, el vestuario de Liliana Palacio y el diseño de iluminación de GOA.

"En esta puesta en escena, donde rescatamos el nombre bíblico de María Eva, el pueblo es protagonista en las voces del coro, y los solistas relatan, con la palabra sabia de Cátulo, la historia de esa etérea figura que nace de un ser bien carnal, para luego transformarse en muchas hipótesis imaginarias, en la vida del pueblo", sentenció Asenció. Sobre el debut, comentó: "Fue soñado. La gente terminó aplaudiendo y de pie. La verdad es que tocamos una fibra muy íntima del pueblo que es la fibra de Eva Perón. Ella, increíblemente, sin haber sido funcionaria, ha quedado en el recuerdo del pueblo como en la historia misma. Así lo define Cátulo Castillo, de manera brillante, en su obra: es la historia del amor rebelde. La rebeldía permanente, la incitación a la lucha, el no estar todo el tiempo sumiso. Así ha sido su historia, y así es explicada en Evamérica, que trata desde su nacimiento, hasta el 17 de Octubre. Luego hay un salto hasta su muerte. O sea, no se toca el tema de los años gloriosos de Eva Perón, sino que se trata de ver la faz humana de ella y su coherencia con ese nacimiento pobre de segunda familia en Los Toldos, hasta el día de su muerte, dando la vida por los descamisados y los pobres de siempre. La obra es altamente emotiva, un espectáculo muy digno de verse, sobre todo por la estructura musical también y la poesía de Cátulo está verdaderamente resaltada aquí. El día del estreno sentí el alivio de la labor cumplida. Ver a la gente emocionada, aplaudiendo de pie, me tocó las fibras emotivas mías".

Acerca de los artistas, detalló: "Los solistas que están sobre el escenario son Juan Feico, que es un gran barítono; una hermosa niña joven que debuta como solista soprano, que es Constanza Leone; y Osvaldo Malizia, un gran actor. Ellos son los tres relatores de esta historia".

¿Cuál es su momento preferido? El mismo señaló: "Hay un momento muy fuerte que es la serenata por la muerte de Eva. En general, la reacción del público es de gran emoción ante este suceso. Para mí es muy particular. Es una escena muy triste cuando el pueblo recibe la noticia de la muerte de Eva, pero inmediatamente retoma su fuerza y sus banderas de amor rebelde y lucha para hacerla un mito que hoy en día perdura a pesar de los pocos años que ella vivió".

El director viene del teatro de prosa. En un momento determinado, tras estrenar bastante Shakespeare y tragedias griegas, entendió que debía hacer ópera porque le parecía que era "el arte completo, con la música, escenografía y el arte visual, el texto..." "Entonces -expresó Asencio- me fui a estudiar al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y me recibí de regisseur. A partir de ahí mi mundo está en la ópera y la cantata". Además contó cómo le llegó la obra y habló de su admiración por Cátulo. "A mí me acerca la obra Carlos Castillo para ver si podíamos hacer algo, con una puesta en escena y que esos diez números tuvieran una continuidad. Nos pareció que estrenarlo en el año en que Eva cumpliría cien años de vida, era el momento propicio. Y ahí fuimos con todo. Todo está hecho a puro pulmón, en forma de cooperativa. Tenemos 23 personas en escena", dijo Asenció, quien concluyó: "Cátulo Castillo es uno de los grandes poetas del siglo XX. Ha logrado letras espectaculares y en esta obra también son maravillosas. El lenguaje hace que emocione antes de que se intelectualice. Eso es propio de un gran poeta, que a mí me produce una gran admiración".